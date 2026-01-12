Taranto, incidente mortale all’ex Ilva: sciopero di 24 ore indetto dai sindacati

TARANTO – Dopo l’incidente mortale che ha coinvolto il 47enne Claudio Salamida nello stabilimento ex Ilva di Taranto, le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero di 24 ore da svolgersi immediatamente in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali.

I sindacati comunicano che lo stop è stato deciso “in attesa di conoscere la dinamica dell’incidente” e sottolineano che “tutti i lavoratori dell’ex Ilva e del mondo metalmeccanico si stringono intorno alla famiglia del lavoratore”.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel polo siderurgico tarantino, uno dei più importanti del Sud Italia, e sulle misure necessarie per prevenire tragedie simili.