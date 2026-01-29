Teatro Petruzzelli, cade un piccolo calcinaccio dalla facciata: controlli dei Vigili del Fuoco, nessun rischio rilevato

BARI – Nel pomeriggio di ieri un piccolo calcinaccio si è staccato accidentalmente dalla facciata del Teatro Petruzzelli, in prossimità del prospetto principale affacciato su corso Cavour. L’episodio non ha provocato conseguenze per persone o cose.

Il personale della Fondazione Petruzzelli ha immediatamente messo in sicurezza l’area, transennandola. I Vigili del Fuoco, già presenti in teatro in occasione degli spettacoli – era in corso l’ultima replica de “La Cecchina, ossia la buona figliuola” di Niccolò Piccinni – hanno effettuato un controllo approfondito con l’autoscala per verificare le condizioni della facciata.

Alle operazioni hanno presenziato il sovrintendente della Fondazione Petruzzelli, maestro Nazzareno Carusi, e l’ingegner Mario Montagna, responsabile della sicurezza del teatro. Dalle verifiche effettuate non sono emerse ulteriori criticità né situazioni di pericolo.

Nonostante l’esito rassicurante dei controlli, il sovrintendente Carusi, dopo aver ringraziato l’architetto Rosa D’Eliseo, comandante dei Vigili del Fuoco di Bari, ha disposto che nelle prossime ore vengano eseguiti ulteriori approfondimenti tecnici a scopo precauzionale.