Tennis, Bronzetti, Rosatiello e Stefanini al via del WTA 125 di Canberra

Lucia Bronzetti, Camilla Rosatiello e Lucrezia Stefanini saranno impegnate nel torneo WTA 125 di Canberra, in Australia, in programma dal 5 al 10 gennaio 2026. L’evento rappresenta uno dei primi appuntamenti internazionali della nuova stagione tennistica e offrirà alle tre italiane un’importante occasione per iniziare l’anno nel migliore dei modi.

Il torneo australiano vedrà al via un parterre di giocatrici di livello e di grande interesse internazionale. Oltre alle azzurre, sono infatti attese la svizzera Simona Walter, la giapponese Moyuka Uchijima, la russa Veronika Kudermetova, l’egiziana Mayar Sherif e la francese Diane Parry, tutte atlete con esperienza nel circuito maggiore.

A Canberra saranno protagoniste anche la taiwanese Joanna Garland, la belga Hanne Vandewinkel, la tedesca Tamara Korpatsch, la cinese Yuan Yue, la canadese Marina Stakusic, la thailandese Lanlana Tararudee, la serba Anastasija Radojevic, le ceche Dominika Salkova e Darja Vidmanova, la russa Alina Korneeva e l’americana Madison Brengle, a conferma dell’elevato livello competitivo del torneo.

Per Lucia Bronzetti, Camilla Rosatiello e Lucrezia Stefanini, il WTA 125 di Canberra rappresenta un banco di prova significativo e un’opportunità per conquistare punti preziosi in classifica. Le tre tenniste italiane punteranno a ottenere risultati importanti per dare slancio alla propria stagione e affrontare con fiducia i successivi impegni del 2026.