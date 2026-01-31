Tentata rapina a Lecce: 86enne aggredito, arrestato un 41enne pakistano

LECCE - Ieri, intorno alle, la Polizia di Stato è intervenuta indopo la segnalazione di un passante che aveva notato un anziano in difficoltà.

Sul posto, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Lecce hanno trovato un uomo di 86 anni, vittima di un’aggressione alla testa da parte di un 41enne di origini pakistane. Dalle indagini preliminari è emerso che l’aggressione era avvenuta dopo che l’anziano si era rifiutato di consegnare del denaro richiesto dall’aggressore.

Il pakistano, senza fissa dimora e richiedente protezione internazionale, è stato arrestato per tentata rapina e condotto presso la Casa Circondariale di Lecce in attesa del giudizio di convalida.

La vittima è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni.

La posizione del 41enne sarà ora esaminata dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce, che valuterà eventuali provvedimenti amministrativi legati alla sua situazione sul territorio.