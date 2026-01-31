Tragedia ad Adelfia: due anziani trovati morti sotto le macerie dopo un’esplosione

ADELFIA – Sono stati rivenuti i corpi di Rocco Lotito, 93 anni, e Antonietta Costantino, 91 anni, i due anziani rimasti intrappolati sotto le macerie della loro abitazione in via Oberdan, crollata a seguito di un’esplosione causata da una fuga di gas.Sul luogo del disastro continuano senza sosta le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco, supportati dal personale del 118, dai Carabinieri e dalla Scientifica. L’intera area è stata recintata e alcune abitazioni vicine sono state evacuate per garantire la sicurezza.Secondo quanto ricostruito, la coppia era appena rientrata a casa in auto dopo aver fatto la spesa quando, intorno alle 12:45, si è verificata la prima esplosione. Un testimone ha sentito delle voci chiedere aiuto e ha cercato di avvicinarsi, ma una seconda esplosione ha provocato il crollo del solaio, impedendo ogni intervento diretto. Da quel momento non ci sono state più segnalazioni di vita, alimentando il timore per le sorti dei due coniugi.Le operazioni di soccorso proseguono, con squadre impegnate nel delicato recupero sotto le macerie, mentre le autorità indagano sulle cause precise dell’esplosione.