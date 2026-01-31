Bari, rissa notturna nel quartiere Umbertino: residenti preoccupati per sicurezza e rumori

BARI – Continuano i problemi di sicurezza e disturbo della quiete nel quartiere Umbertino di Bari. Oltre al consueto caos della movida del fine settimana, che provoca rumori molesti e impedisce il riposo dei residenti, nelle ultime notti si registrano episodi di violenza che alimentano timori diffusi.

Un filmato, pubblicato oggi, documenta una rissa avvenuta poco prima della notte tra giovedì e venerdì, durante la quale sono state lanciate bottiglie. Al momento non è chiaro se qualcuno sia stato ferito e se siano stati presi provvedimenti nei confronti dei responsabili.

I residenti denunciano una crescente sensazione di insicurezza, lamentando la difficoltà di vivere serenamente in un quartiere che, oltre ai rumori della movida, è teatro di comportamenti pericolosi.