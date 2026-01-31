Si chiude Evolio Expo: successo per la fiera dedicata all’olio EVO e alla salute

BARI - Si è conclusa oggi l’ultima giornata di Evolio Expo, la fiera B2B dedicata alla valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva e alla storia millenaria di questo prodotto simbolo della dieta mediterranea. L’evento ha visto una grande partecipazione del pubblico, non limitata agli addetti del settore olivicolo, confermando l’interesse crescente attorno alle tematiche legate alla qualità e alla sostenibilità dell’olio EVO.

Tra i momenti più significativi della giornata, il convegno “Olio è Salute. Evidenze scientifiche e Prospettive future. Dalla dieta mediterranea alle nuove scoperte scientifiche l’olio come elisir di lunga vita”, al quale ha preso parte Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla Salute.

Il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, ha commentato:

«La condivisione vissuta in questi giorni ci conferma che abbiamo intrapreso il percorso giusto. In questa edizione, insieme alla Regione, abbiamo costruito una concertazione che ha portato alla partecipazione di tre assessorati: Agricoltura, Turismo e Sviluppo Economico. L’obiettivo è ampliare ulteriormente la partecipazione, coinvolgendo anche il Ministero della Salute e il Ministero competente il prossimo anno. Il nostro territorio custodisce un patrimonio straordinario: l’olio extravergine d’oliva, con le sue caratteristiche, peculiarità e la storia che i nostri nonni ci hanno trasmesso. Evolio Expo vuole mettere il prodotto al centro, promuovendolo e valorizzandone il ruolo attraverso attività informative e culturali, unendo istituzioni, produttori e comunità».

La manifestazione conferma il crescente interesse verso l’olio EVO come elemento di salute e identità culturale, consolidando Evolio Expo come punto di riferimento per operatori del settore e cittadini.