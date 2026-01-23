Tragedia a Crispiano, muore una bambina di 5 anni: si sospetta una meningite fulminante

CRISPIANO - Una tragedia ha colpito questa mattina Crispiano, nel Tarantino, dove una bambina di appena cinque anni è morta nella sua abitazione. Secondo quanto si apprende, la piccola lamentava da alcuni giorni forti mal di testa, sintomo che aveva destato preoccupazione nei familiari.Nelle prime ore della mattinata i genitori hanno allertato il servizio di emergenza 118, ma all’arrivo dei sanitari per la bambina non c’era purtroppo più nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Al momento si ipotizza che la causa della morte possa essere riconducibile a una meningite fulminante, ma ogni certezza sarà possibile solo dopo gli accertamenti medico-legali. Sarà infatti l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, a chiarire le cause esatte del decesso.La comunità di Crispiano è sotto shock per l’improvvisa scomparsa della piccola, una notizia che ha suscitato profonda commozione e dolore.