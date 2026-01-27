Rutigliano, incendio nel centro storico: Vigili del Fuoco in azione, evacuate alcune famiglie

RUTIGLIANO - Nel centro storico, un incendio ha interessato una palazzina causando momenti di apprensione tra i residenti. I, dopo aver affrontato difficoltà logistiche dovute alle strette stradine, hanno domato le fiamme che si erano propagate anche al piano sottostante.

I mezzi dei pompieri, tra cui due squadre e due autobotti, sono rimasti fuori dal centro storico: per raggiungere l’edificio in fiamme sono stati stesi centinaia di metri di manichette.

Per precauzione sono state evacuate alcune famiglie dalle abitazioni vicine. Sono state necessarie un paio d’ore di intervento per controllare e spegnere il rogo. Fortunatamente, non si registrano danni a persone.