Omicidio di Amleto Magellano a Bari, emergono dettagli sull’aggressore

BARI – Emergono nuove informazioni sull’omicidio di Amleto Magellano, il pregiudicato ormai lontano dai giri criminali, accoltellato a morte nei giorni scorsi. Secondo alcune fonti vicine al quartiere Carrassi, l’aggressore sarebbe già noto agli investigatori e corrisponderebbe al nome già emerso nelle testimonianze raccolte.

“Vedrai che è lui, è cattivo dentro – dice un residente che conosce bene le dinamiche del quartiere –. Si trattava di una questione personale, forse un vecchio conto da regolare o un litigio recente”.

Fonti locali raccontano che pochi giorni prima dell’omicidio l’aggressore e la vittima avevano avuto un primo confronto, durante il quale Amleto sarebbe rimasto ferito. Successivamente, l’assassino sarebbe scomparso per alcuni giorni prima di tornare la sera in cui è avvenuto il delitto.

Gli investigatori proseguono le indagini e, secondo alcune testimonianze locali, l’arresto dell’aggressore potrebbe avvenire a breve. Amleto Magellano, pur con un passato difficile, era considerato una persona buona e rispettata nel quartiere, e molti sottolineano come non meritasse una fine così violenta.