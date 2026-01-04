Tragico incidente a Bari: due giovani morti su una strada chiusa al traffico

BARI – Drammatico incidente stradale alle porte di Bari, dovelungo una strada chiusa al traffico nei pressi della statale 100, tra Triggiano e Casamassima.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, una moto con a bordo due giovani avrebbe travolto un’altra persona presente sulla carreggiata. Nell’impatto sono deceduti il conducente della moto e il ragazzo investito, entrambi giovanissimi. Il passeggero del mezzo è stato invece soccorso e trasportato in ospedale: le sue condizioni sono gravi.

Dalle prime informazioni emerse, sembra che il giovane alla guida stesse provando la moto in vista di un possibile acquisto. Il mezzo apparteneva proprio al 17enne che è stato travolto e ucciso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le ragioni per cui le persone coinvolte si trovassero su una strada interdetta al traffico.

L’ennesima tragedia della strada scuote la comunità locale e riaccende l’attenzione sui rischi legati all’uso improprio di aree non aperte alla circolazione.