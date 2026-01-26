Tragico incidente sulla provinciale 35: muore il 38enne Nicola Ippolito

SAN VITO DEI NORMANNI - Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 35, nel tratto compreso tra San Vito dei Normanni e Specchiolla. Nello scontro tra una BMW e un pick-up ha perso la vita Nicola Ippolito, 38 anni, residente a San Vito dei Normanni.

La vittima era alla guida della BMW, rimasta gravemente danneggiata nell’impatto. Ferito l’uomo che viaggiava a bordo dell’altra vettura, soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata, oltre ai carabinieri per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto si sarebbe verificato mentre la zona era interessata da un violento nubifragio, con pioggia intensa e scarsa visibilità che potrebbero aver contribuito all’incidente. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.