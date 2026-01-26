Serie C, Girone C – 23ª giornata: Altamura–Atalanta Under 23 1-1
FRANCESCO LOIACONO - L’Altamura impatta 1-1 contro l’Atalanta Under 23 allo stadio “D’Angelo” nella ventitreesima giornata del girone C di Serie C, al termine di una gara equilibrata e ricca di occasioni da entrambe le parti.
Nel primo tempo sono gli ospiti a rendersi pericolosi sin dalle battute iniziali: all’8’ viene annullata una rete a Vavassori per posizione di fuorigioco. Al 21’ Navarro va vicino al vantaggio per l’Atalanta Under 23, mentre al 31’ l’Altamura risponde con Curcio, il cui destro si stampa sul palo. Al 44’ arriva il gol che sblocca il match: Comi, ben appostato in area, insacca di testa su preciso cross di Ghislandi, portando avanti i nerazzurri prima dell’intervallo.
La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare nella ripresa. Al 4’ l’Altamura trova il pareggio con Grande, abile a finalizzare di destro. Al 17’ Nazzaro sfiora il raddoppio ma il suo sinistro non centra lo specchio della porta. L’Atalanta Under 23 torna a spingere nel finale: al 30’ Bergonzi, di testa, non riesce a schiacciare il pallone in rete, mentre al 40’ Simonetto va vicino al gol senza però trovare la conclusione vincente.
Con questo pareggio l’Altamura sale all’undicesimo posto in classifica con 27 punti. L’Atalanta Under 23 è dodicesima a quota 26, appaiata al Latina. Nel prossimo turno, valido per la ventiquattresima giornata, l’Altamura sarà impegnata in trasferta a Trapani domenica 1 febbraio con calcio d’inizio alle 14.30.