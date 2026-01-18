Tragico incidente tra Laterza e Altamura: un morto e quattro feriti, tutti giovanissimi

ALTAMURA - È diil drammatico bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle, lungo la strada che collega, in provincia di Taranto, ad, nel Barese.

A bordo del veicolo, un SUV di grossa cilindrata, viaggiava un gruppo di giovani tra i 25 e i 27 anni. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento, finendo fuori strada. L’impatto è stato violentissimo.

Per uno dei ragazzi coinvolti non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Gli altri quattro occupanti del veicolo sono rimasti feriti e sono stati trasportati in diversi ospedali della Puglia. Le condizioni più gravi sono quelle di una giovane donna, che ha riportato un trauma toracico importante. La ragazza non ha potuto essere trasferita in elicottero, nonostante l’arrivo di un mezzo da Potenza, ed è stata condotta d’urgenza al Policlinico di Bari, dove si trova ricoverata in condizioni giudicate molto serie.

Degli altri tre feriti, due sono stati ricoverati all’Ospedale della Murgia, mentre un 24enne è stato trasportato al Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove si trova in stato di coma a causa di politraumi.

I Carabinieri stanno ora conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La strada è rimasta parzialmente chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

L’ennesima tragedia sulle strade pugliesi che riporta al centro il tema della sicurezza stradale e della fragilità della vita, soprattutto tra i più giovani.