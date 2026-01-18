Bari, rapina violenta in un negozio etnico di via Manzoni: titolare ferito alla testa

BARI - Ancora un episodio di violenza nel centro di. Nella serata di, un uomo ha messo a segno una rapina all’interno di un, aggredendo il gestore e portando via l’incasso.

Secondo una prima ricostruzione, il rapinatore è entrato nell’esercizio commerciale e, dopo aver minacciato il titolare con una pistola, lo ha colpito alla testa con il calcio dell’arma, per poi impossessarsi del denaro contenuto nella cassa e darsi alla fuga.

Il gestore, ferito nell’aggressione, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Policlinico di Bari, dove i medici gli hanno applicato sette punti di sutura per una ferita alla testa. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma resta lo shock per quanto accaduto.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire all’autore della rapina. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili all’identificazione del rapinatore.

L’episodio riaccende l’allarme sicurezza nel centro cittadino, già teatro nelle ultime settimane di diversi fatti di cronaca simili, alimentando la preoccupazione tra commercianti e residenti.