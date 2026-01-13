Triggiano, assalto notturno a un bancomat: esplosione in corso Vittorio Emanuele

TRIGGIANO - Ancora un assalto ai bancomat nel Barese: questa volta è successo a, in, dove una banda ha fatto esplodere lo sportello dellaintorno alle 4 del mattino.

I residenti della zona hanno avvertito un doppio boato, mentre alcuni malviventi con il volto travisato erano in azione. La banda è arrivata sul posto a bordo di un’auto blu, successivamente ritrovata in una contrada di via Fanelli.

Al momento non è chiaro se il colpo sia riuscito a portare via denaro. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.