United Cup, Italia batte la Francia ma viene eliminata: decisivo il quoziente set

- L’Italia chiude con una vittoria il proprio cammino nella United Cup, ma non basta per accedere alla fase successiva. A Perth, in Australia, la Nazionale azzurra supera la Francia per 2-1, conclude il Gruppo C al secondo posto in classifica, ma viene eliminata a causa del peggior quoziente set rispetto alle altre seconde classificate degli altri gironi.

Il confronto si era aperto con il primo singolare maschile, in cui Flavio Cobolli è stato sconfitto al termine di una lunga battaglia da Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-5. Nel primo set Cobolli ha mostrato grande solidità al servizio, riuscendo a tenere testa al francese fino al tie-break. Nel secondo parziale Rinderknech ha cambiato tattica, utilizzando con efficacia i pallonetti per spezzare il ritmo dell’azzurro. Il terzo set è stato equilibrato fino al 5-5, quando il francese ha accelerato con il rovescio e colpi profondi da fondo campo, conquistando l’incontro.

Il pareggio azzurro è arrivato nel singolare femminile grazie a una convincente Jasmine Paolini, che ha superato Leolia Jeanjean con un netto 6-2, 6-3, confermando l’ottimo stato di forma e riportando l’Italia in parità nel confronto.

A decidere la sfida è stato il doppio misto, in cui Sara Errani e Andrea Vavassori hanno regalato il punto del 2-1 battendo la coppia francese composta da Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ed Edouard Roger-Vasselin con il punteggio di 7-6, 7-6, al termine di un match molto combattuto e risolto nei momenti chiave dai due azzurri.

Nonostante il successo contro la Francia, l’Italia non riesce però a qualificarsi per la fase finale della United Cup, penalizzata dal quoziente set sfavorevole nel confronto con le altre seconde dei gironi.

Dopo qualche giorno di riposo, Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Sara Errani e Andrea Vavassori riprenderanno gli allenamenti in vista dei prossimi tornei del calendario 2026, che segneranno l’avvio della nuova stagione tennistica per gli azzurri.