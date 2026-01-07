Serie C, girone C: Monopoli corsaro a Cosenza, ko Casarano e Altamura
FRANCESCO LOIACONO - Nella ventesima giornata del girone C di Serie C arriva un importante successo esterno per il Monopoli, che espugna il “San Vito-Luigi Marulla” battendo il Cosenza per 2-0. Una vittoria costruita nella ripresa: al 27’ del secondo tempo è Fall a sbloccare il risultato, mentre in pieno recupero, al 93’, Dudic chiude definitivamente i conti. Grazie a questi tre punti, il Monopoli sale al sesto posto in classifica con 30 punti, consolidando la propria posizione in zona playoff.
Giornata negativa invece per il Casarano, sconfitto di misura sul campo del Trapani. Al “Provinciale” la gara si decide nel secondo tempo: al 34’ Stauciuc firma la rete che regala il successo ai siciliani. Il Casarano resta così fermo a quota 28 punti, al settimo posto in classifica, appaiato al Crotone.
Sconfitta interna anche per l’Altamura, che cade 2-0 contro la Casertana allo stadio “D’Angelo”. Gli ospiti indirizzano la partita già nel finale del primo tempo: al 44’ Heinz porta avanti la Casertana, che raddoppia un minuto dopo, al 45’, con Bentivegna. L’Altamura rimane quintultima in classifica con 20 punti, in una posizione che continua a destare preoccupazione.
Il campionato tornerà in campo nel fine settimana con la ventunesima giornata del girone C. Sabato 10 gennaio l’Altamura sarà impegnata alle 17.30 sul campo del Crotone allo stadio “Scida”. Domenica 12 gennaio il Casarano ospiterà l’Atalanta Under 23 alle 12.30 al “Capozza”, mentre il Monopoli scenderà in campo alle 14.30 al “Veneziani” contro il Siracusa, in un match importante per continuare la corsa nelle zone alte della classifica.