United Cup, a Perth Argentina e Grecia travolgono Spagna e Giappone

Prosegue la United Cup a Perth, in Australia, con due vittorie nette nei confronti di Spagna e Giappone. L’Argentina e la Grecia si impongono entrambe per 3-0, chiudendo i rispettivi confronti senza concedere punti agli avversari.

Nel match tra Argentina e Spagna, il primo singolare maschile vede Sebastian Báez superare Jaume Munar con il punteggio di 6-4 6-4. L’argentino costruisce il successo grazie a un servizio preciso nel primo set e a un gioco solido da fondo campo nel secondo, deciso dopo un equilibrio iniziale fino al 4-4.

Nel singolare femminile Solana Sierra ha la meglio su Jessica Bouzas Maneiro al termine di una sfida combattuta, conclusa 6-4 5-7 6-0, con un terzo set dominato dall’argentina. Nel doppio misto, Maria Carlè e Guido Andreozzi completano il cappotto battendo Yvonne Cavallè Reimers e Jaume Munar per 7-6 6-2.

Successo altrettanto netto per la Grecia contro il Giappone. Maria Sakkari apre il confronto superando Naomi Osaka per 6-4 6-2, imponendo ritmo e solidità da fondo campo. Stefanos Tsitsipas conferma la superiorità ellenica vincendo il singolare maschile contro Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-3 6-4. Nel doppio misto, la coppia Tsitsipas-Sakkari chiude la sfida con un 6-2 6-3 ai danni di Yasutaka Uchiyama e Nao Hibino.

Due successi convincenti che rafforzano le ambizioni di Argentina e Grecia nel torneo a squadre che apre la stagione tennistica internazionale.