Economia pugliese, il 5 gennaio a Lecce la presentazione del Report annuale AFORISMA 2025/2026

LECCE - Sarà presentato lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 10, nella sede di AFORISMA School of Future a Lecce, il nuovo Report annuale 2025/2026 dell’Osservatorio Economico AFORISMA. L’appuntamento rappresenta uno dei principali momenti di analisi e confronto sull’andamento economico e demografico della Puglia, messo a confronto con il resto d’Italia nel corso del 2025.

Il documento è il risultato di un lavoro continuativo di raccolta ed elaborazione dei dati relativi a imprese, mercato del lavoro, export, fatturazione elettronica e dinamiche della popolazione. L’obiettivo è offrire a decisori pubblici, parti sociali, imprese e cittadini uno strumento di lettura chiaro e basato su evidenze concrete dei cambiamenti in atto nel sistema economico regionale.

Il report sarà illustrato da Andrea Salvati, direttore dell’Osservatorio Economico AFORISMA, e da Davide Stasi, responsabile degli studi, che presenteranno i principali risultati e le tendenze emerse dall’analisi svolta nel 2025.

A seguire è prevista una tavola rotonda di confronto con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro, dell’impresa, dell’università e dell’informazione. Tra i relatori già confermati figurano la presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone, il presidente facente funzione della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, la dirigente ARPAL Puglia Tiziana Colluto, i segretari provinciali di CISL, CGIL e UIL Lecce, Ada Chirizzi, Tommaso Moscara e Mauro Fioretti, oltre a esponenti del mondo accademico e dell’informazione. Annunciata anche la presenza di rappresentanti di Confindustria e dell’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Draghi, Bruno Tabacci.

Il Report annuale, giunto alla quarta edizione, si affianca al Quaderno Economico, periodico edito da AFORISMA School of Future associata ASFOR, che approfondisce temi come demografia, natalità e mortalità d’impresa, occupazione, risparmio, credito, bilancia commerciale e settori strategici per lo sviluppo regionale. È già disponibile online il numero 14 del Quaderno Economico.

Il rapporto sarà distribuito gratuitamente. L’iniziativa è aperta al pubblico fino a esaurimento posti e si propone come un’occasione di riflessione condivisa sulle prospettive dell’economia pugliese nel 2026. La partecipazione è possibile previa prenotazione online.