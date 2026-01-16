WTA Hobart: Cocciaretto domina Bondar e vola in semifinale

Ottima prestazione di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA 250 di Hobart, sul cemento australiano. L’azzurra ha superato nettamente l’ungherese Anna Bondar con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e 24 minuti, conquistando l’accesso alla semifinale del singolare.

Nel primo set Cocciaretto ha imposto il proprio ritmo grazie a un servizio preciso ed efficace, che le ha permesso di prendere subito il controllo del match. Nel secondo parziale l’incontro è rimasto in equilibrio fino al 2-2, poi l’italiana ha cambiato marcia: rovescio solido e colpi rapidi da fondo campo hanno fatto la differenza, consentendole di chiudere senza difficoltà.

Gli altri quarti di finale

Negli altri incontri dei quarti, la croata Antonia Ruzic ha battuto la serba Olga Danilovic per 6-3 6-3. Successo anche per l’australiana Taylah Preston, che ha avuto la meglio sulla britannica Emma Raducanu con il punteggio di 6-2 6-4. Più combattuto il match tra l’americana Iva Jovic e la polacca Magda Linette, concluso 6-3 6-7 6-2 in favore della statunitense.

Il doppio

Nel torneo di doppio, la polacca Katarzyna Piter e l’indonesiana Janice Tjen hanno superato nei quarti la giapponese Eri Hozumi e la taiwanese Fang Hsien Wu per 7-5 6-3, conquistando l’accesso alla semifinale. Avanzano anche le cinesi Wang Xinyu e Zhang Shuai, che beneficiano del ritiro per problemi muscolari delle ceche Jesika Maleckova e Miriam Skoch prima dell’inizio del match.

Il torneo di Hobart entra così nella fase decisiva, con Cocciaretto pronta a giocarsi un posto in finale.