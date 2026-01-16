Serie A, infortunio per Camarda: stop di 15 giorni, salta Milan, Lazio e Torino

- Brutte notizie per il Lecce e per l’allenatore Eusebio Di Francesco. L’attaccante Francesco Camarda ha riportato un trauma contusivo alla spalla destra e dovrà osservare un periodo di riposo di circa 15 giorni.

L’infortunio costringerà il giovane centravanti a saltare tre impegni importanti di campionato. Camarda non sarà infatti disponibile per la sfida di domenica 18 gennaio alle 20.45 contro il Milan allo stadio “Meazza”, per il match casalingo di sabato 24 gennaio alle 20.45 contro la Lazio al “Via del Mare” e per la trasferta di domenica 1 febbraio alle 12.30 contro il Torino allo “Stadio Olimpico Grande Torino”, valida per la ventunesima giornata di Serie A.

Il rientro in campo è previsto, salvo complicazioni, per domenica 8 febbraio alle 15, quando il Lecce affronterà l’Udinese al “Via del Mare”.

I numeri stagionali e la carriera

In questa stagione Camarda ha collezionato 17 presenze in Serie A con la maglia del Lecce, diventando una pedina importante nel reparto offensivo giallorosso. Nel corso della sua carriera il classe 2008 è cresciuto nel settore giovanile del Milan, vestendo le maglie di Milan Under 19, Milan Primavera, Milan Futuro e della prima squadra rossonera.

In azzurro, Camarda vanta 4 presenze da titolare e 4 reti con l’Italia Under 21, oltre a 10 presenze e 6 gol con l’Italia Under 19, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.

Un’assenza pesante per la corsa salvezza

L’assenza di Camarda rappresenta un problema rilevante per Di Francesco e per l’attacco del Lecce, impegnato in una stagione in cui l’obiettivo principale resta la salvezza. Il tecnico dovrà ora trovare soluzioni alternative per affrontare un calendario impegnativo e mantenere la squadra fuori dalla zona retrocessione.

Il recupero del giovane attaccante sarà seguito con attenzione dallo staff medico, nella speranza di riaverlo a disposizione il prima possibile per il finale di campionato.