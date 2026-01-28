Xylella, assessore Paolicelli in visita a San Vito dei Normanni: “Rigenerazione olivicola possibile e sostenibile”

SAN VITO DEI NORMANNI – L’assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, ha visitato questa mattina l’azienda agricola Poggio Reale, esempio virtuoso di interventi di espianto e reimpianto olivicolo nelle aree colpite dalla Xylella fastidiosa. Presenti anche Donato Boscia, componente del Comitato Tecnico Scientifico regionale per le attività di contrasto al batterio.

“Ho voluto incontrare direttamente gli agricoltori sul campo per comprendere le opportunità di investimento nella rigenerazione olivicola e orientare al meglio le risorse disponibili”, ha spiegato Paolicelli. L’azienda Poggio Reale ha avviato il reimpianto di 9.600 piante di Leccina, cultivar resistente, con un investimento di 12-15 mila euro per ettaro, sostenuto in parte da fondi pubblici e in parte dall’azienda stessa.

“Questa esperienza dimostra come sia possibile avviare percorsi concreti di ricostruzione produttiva attraverso varietà resistenti, affiancando altri interventi tecnici e agronomici in fase di studio scientifico”, ha aggiunto l’assessore. La Regione sta inoltre lavorando su tre azioni strategiche: rinominare il Comitato tecnico-scientifico per supportare le decisioni pubbliche, aggiornare il Piano di azione contro la Xylella e contribuire alla revisione del regolamento comunitario sulle misure preventive per il batterio.

Un secondo intervento, già in fase di programmazione, prevede il reimpianto di ulteriori 9.000 piante della varietà Favolosa, anch’essa resistente, con il sostegno dei fondi del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Puglia, rafforzando così la rigenerazione olivicola nelle zone colpite dal batterio.

Paolicelli ha concluso sottolineando l’importanza di mettere a disposizione del sistema agricolo pugliese regole, conoscenze e strumenti coerenti con l’evoluzione scientifica e le esigenze dei territori, per favorire investimenti sostenibili, efficaci e duraturi nel tempo.