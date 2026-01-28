Molfetta, completata la bonifica dei residuati bellici: 63 ordigni messi in sicurezza

MOLFETTA – Si sono concluse le operazioni di bonifica da residuati bellici nel territorio costiero di Molfetta, condotte tra il 18 novembre 2025 e il 28 gennaio 2026, a seguito del ritrovamento di ordigni risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

Le attività, articolate in dieci interventi, hanno visto la collaborazione tra gli artificieri dell’11° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano e i Palombari del Nucleo S.D.A.I. di Taranto, del Gruppo Operativo Subacquei della Marina Militare, specializzati in sminamento e neutralizzazione di ordigni esplosivi. Nel corso delle operazioni sono stati individuati, recuperati e messi in sicurezza 63 ordigni, tra cui una bomba d’aereo da 100 libbre, sessanta bombe da 30 libbre con caricamento incendiario e due bombe da mortaio.

Gli ordigni sono stati successivamente trasportati a Corato per essere distrutti tramite brillamento, seguendo rigorose procedure di sicurezza. La protezione della popolazione e il rispetto delle interdizioni sono stati garantiti da Carabinieri, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e Polizia Locale, assicurando il regolare svolgimento delle operazioni senza criticità.

Le attività confermano l’impegno delle Forze Armate a supporto delle autorità civili per la salvaguardia del territorio e la sicurezza dei cittadini.