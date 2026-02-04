Aegean torna a collegare Bari e Atene nella summer 2026

BARI – Dopo qualche anno di assenza, torna la compagnia aereasul collegamento, che sarà operativo(domenica, mercoledì e venerdì) da fine giugno a inizio settembre 2026. La nuova tratta rafforza l’offerta internazionale dell’aeroporto di Bari e conferma la centralità dello scalo pugliese nelle strategie dei vettori internazionali.

Dichiarazioni istituzionali

Il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha sottolineato:

“Il ritorno di Aegean, grande compagnia internazionale, rappresenta un’importante opportunità di crescita per il traffico passeggeri e un segnale concreto della fiducia che i vettori continuano a riporre nel nostro sistema aeroportuale. Il collegamento con Atene, importante capitale europea e hub strategico, non è solo un volo, ma l’unione tra due territori molto simili per cultura, enogastronomia e turismo. Questa operazione ribadisce l’impegno di Aeroporti di Puglia nel rafforzare la connettività internazionale della regione, favorendo flussi turistici, opportunità di business e scambi culturali”.

Anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, ha evidenziato l’importanza del collegamento:

“La ripresa dei voli trisettimanali tra Bari e Atene rafforza un collegamento strategico nel cuore del Mediterraneo e la centralità internazionale della Puglia. Questa rotta risponde a una forte domanda di mobilità, favorendo l’attrattività del nostro sistema aeroportuale e consolidando i rapporti culturali, economici e turistici tra i due territori”.

La nuova tratta rappresenta quindi un passo importante per la connettività internazionale della Puglia, aumentando le opportunità turistiche e commerciali e migliorando l’accessibilità della regione nel panorama europeo.