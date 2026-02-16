Al via il progetto “TrinitapoliStart”





Si terrà il 16 febbraio 2026, presso il Comune di Trinitapoli, la riunione operativa di avvio del progetto “TrinitapoliStart”, finanziato nell’ambito dell’Avviso regionale Punti Cardinali for Work – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro, promosso dalla Regione Puglia.L’incontro rappresenterà il momento di avvio della fase organizzativa e attuativa delle attività, durante il quale saranno definiti il cronoprogramma degli interventi, le modalità di gestione e il coordinamento tra i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di garantire un percorso strutturato ed efficace a beneficio della comunità. Il progetto, finanziato e della durata di 18 mesi, prevede la realizzazione di servizi di orientamento, laboratori formativi, incontri con imprese e iniziative di promozione territoriale finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo e la crescita professionale, con particolare attenzione a giovani e donne. Le attività saranno avviate nel rispetto delle tempistiche stabilite dal disciplinare regionale, che prevede l’inizio degli interventi entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto. Con l’appuntamento del 16 febbraio si darà avvio ufficiale al percorso progettuale, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere politiche attive del lavoro e opportunità concrete di crescita per l’intera comunità.