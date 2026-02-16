Tuffo di Capodanno 2026, martedì 17 febbraio presso l'Hotel Nettuno a Brindisi la Cerimonia di Consegna dei fondi raccolti nella XVI Edizione



Si terrà martedì 17 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso l'Hotel Nettuno di Brindisi, l'ultimo atto delle attività legate alla XVI edizione del "Tuffo di Capodanno" di Brindisi. In programma la tradizionale cerimonia di consegna del ricavato della raccolta fondi all'Associazione Mattia Passante.





L’incontro sarà moderato dal giornalista Nico Lorusso. Alla presenza del presidente dell’associazione, Danilo Passante, lo staff organizzativo consegnerà l’assegno simbolico e comunicherà ufficialmente l’ammontare complessivo della raccolta, espressione di una goliardata che negli anni ha saputo coniugare entusiasmo popolare e impegno solidale.





Come noto, l’edizione 2026 del "Tuffo di Capodanno" ha fatto registrare numeri record: 586 iscritti, di cui 206 donne e 40 minori. Un risultato che conferma la manifestazione come la migliore di sempre e ribadisce il forte legame tra partecipazione cittadina e finalità benefica.





I fondi raccolti saranno destinati al progetto "Psiconcologia in corsia", promosso dall’associazione a supporto dei pazienti affetti da tumori cerebrali, dei loro familiari e dei caregiver, presso il reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Perrino. Un’iniziativa che rafforza il valore umano e sociale dell’evento, confermandone la vocazione solidale.