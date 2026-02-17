Amianto, ASL Bari unica in Puglia qualificata per il campionamento delle fibre aerodisperse

BARI – Laraggiunge un nuovo traguardo nel campo della prevenzione e della tutela della salute: è l’unica azienda sanitaria della Puglia ad aver ottenuto la qualificazione per il, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 14 maggio 1996.

Il riconoscimento è arrivato dopo un’ispezione positiva condotta da ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi, struttura designata dal Ministero della Salute come referente nazionale per il programma di qualificazione. La verifica riguarda sia i laboratori che analizzano l’amianto sia le strutture autorizzate a effettuare il campionamento delle fibre presenti nell’aria, assicurando il rispetto di standard tecnici molto rigorosi.

Il risultato conferma l’impegno dell’UOSVD Igiene Industriale, guidata dall’architetto Massimiliano Giuliano, e l’attenzione costante della ASL Bari e del Dipartimento di Prevenzione verso un tema che resta un rischio rilevante per la salute pubblica, in particolare in contesti industriali e ambientali.

«Questa qualificazione ci consente di rafforzare le attività di monitoraggio e prevenzione dei rischi legati all’esposizione all’amianto, garantendo controlli sempre più accurati a tutela di lavoratori e cittadini», ha dichiarato il Direttore generale Luigi Fruscio. «Ringrazio il personale che quotidianamente contribuisce a dare lustro all’azienda».

Al termine del Programma di qualificazione 2024-2025 sarà pubblicato l’elenco ufficiale dei soggetti autorizzati a effettuare i campionamenti, confermando il ruolo della ASL Bari come riferimento regionale nella prevenzione ambientale e sanitaria.