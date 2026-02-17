Ferrovie Sud-Est in crisi, 257 corse saltate per malattia degli autisti
BARI – Il servizio di Ferrovie Sud-Est è andato in crisi nella giornata di ieri a causa dell’assenza per malattia di 50 autisti, con 257 corse cancellate. L’azienda ha affidato 46 corse a un subappaltatore, violando però il contratto di servizio con la Regione Puglia, mentre numerose corse continuano a non essere effettuate.
Il disagio si inserisce nel contesto di una vertenza interna legata alla modifica dell’organizzazione del lavoro. In seguito all’annuncio della riorganizzazione dei turni a partire dal 1° marzo, senza un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, i sindacati hanno proclamato uno sciopero per venerdì 27 febbraio.
In una lettera inviata al prefetto di Bari, i sindacati hanno sottolineato: «Pur prendendo atto della volontà aziendale di far decorrere il nuovo modello organizzativo dal 1° marzo, tale scelta non può avvenire unilateralmente, in assenza di un accordo condiviso sulle criticità evidenziate e senza un adeguamento dell’organico ai reali carichi di servizio».
I pendolari pugliesi stanno affrontando enormi disagi nel quotidiano spostamento tra le città, mentre resta alta la tensione tra azienda e lavoratori.