Andria capitale delle smart city per un giorno: presentato il progetto del gemello digitale

ANDRIA – La città pugliese diventa laboratorio nazionale di innovazione urbana ospitando la prima tappa 2026 del roadshow City Vision, con l’evento “Muovere verso il futuro”. Al centro dell’iniziativa la presentazione del progetto, una replica digitale tridimensionale dell’intera città, capace di supportare decisioni strategiche, migliorare la mobilità, rafforzare la resilienza urbana e coinvolgere i cittadini nella pianificazione del territorio.

La conferenza si è svolta al Food Policy Hub del Palazzo di Città, alla presenza di amministratori locali provenienti da tutta Italia, aziende e associazioni. Il progetto combina modellazione 3D e 4D, realtà mista e ingegneria geotecnica, permettendo una gestione ottimale degli spazi pubblici, della mobilità e della sicurezza urbana, anche in caso di eventi estremi come alluvioni e terremoti.

«Il Digital Twin consente di fare valutazioni precise e prendere decisioni migliori basate sui dati», ha spiegato l’assessora al Futuro del Comune di Andria, Viviana Di Leo. La sindaca Giovanna Bruno ha sottolineato come il progetto sia frutto di una strategia di innovazione digitale che ha reso Andria tra i comuni più maturi digitalmente nel 2025.

Domenico Lanzilotta, direttore di City Vision, ha evidenziato come la città rappresenti un esempio concreto di tecnologia al servizio dei cittadini, trasformando Andria in un modello di smart city nel Sud Italia.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Andria e partner tecnologici e istituzionali come ITT “Sen. O. Jannuzzi”, Pin Bike, Tecno Ellesse Sud, Blum, A2A, Inwit, Mastercard, Data Reply, RAISE, CNR-IMATI e PNO Innovation, con il patrocinio di ANCI.