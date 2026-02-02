Andria, muore dopo una caduta dal letto in pronto soccorso: indaga la Procura di Trani

TRANI - Laha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte di una, deceduta nei giorni scorsi neldopo essere caduta dal letto ospedaliero.

Secondo quanto emerso, l’anziana si trovava da alcuni giorni nel pronto soccorso in attesa di un trasferimento in reparto. Durante la degenza sarebbe avvenuta la caduta, circostanza ora al centro degli accertamenti giudiziari.

Come atto dovuto, la Procura ha iscritto una persona nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo e ha disposto l’esecuzione dell’autopsia. L’esame autoptico è stato effettuato oggi al Policlinico di Bari dalla medico legale Federica Mele.

Gli accertamenti medico-legali dovranno stabilire se e in che misura la caduta dal letto abbia contribuito al decesso della 95enne e se vi siano eventuali responsabilità. L’indagine prosegue per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e le condizioni di assistenza in cui si trovava la paziente.