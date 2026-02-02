Martignano, svolta la '1^ Tappa CSI Lecce Padel Tour 2026'



MARTIGNANO (LE) – Il CSI Lecce Padel Tour 2026 parte con il botto e accende i riflettori sul padel salentino. Ieri, sui campi del Padel Arena di Martignano, si è svolta la 1ª Tappa ufficiale del circuito provinciale del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Lecce, che ha visto ben 33 coppie contendersi i primi successi stagionali in una giornata di grande sport, pubblico e qualità tecnica.





Un avvio che certifica senza esitazioni la caratura alta del livello espresso, con incontri intensi, ritmo elevato e una partecipazione che conferma come il CSI Lecce stia “dicendo la sua” nel panorama padelistico territoriale e regionale.





Nel maschile mattutino si sono imposti De Santis/Luceri nel Silver, mentre nel livello Gold il successo è andato alla coppia Rizzo/Orsini.





Nel pomeriggio spazio al femminile: nell’Amatoriale hanno trionfato De Marco/Felline, mentre nel livello Intermedio hanno conquistato la tappa Sabato/Martina.





Il circuito CSI Lecce Padel Tour 2026 si svilupperà lungo un percorso di 8 mesi, articolato in 5 tappe, che attraverso il Ranking Respadel porterà all’assegnazione dei titoli di campioni e campionesse provinciali CSI e alla qualificazione alle Finali Nazionali di ottobre 2026.





Non solo agonismo, ma anche progettualità e futuro: significativa la presenza dell’Oratorio Porta Bella di Vernole, storica società affiliata CSI, che per la prima volta ha partecipato a una tappa di padel con due giovanissimi atleti, simbolo di un movimento che cresce partendo dalla base.





A sottolineare il valore dell’evento è la Presidente del CSI Lecce, Sabina Tondo: «Questa prima tappa racconta esattamente ciò che vogliamo essere: un CSI Lecce capace di offrire sport vero, qualità e valori. Il livello visto a Martignano è di caratura alta e dimostra che il nostro padel può essere un riferimento per il territorio. Dietro tutto questo c’è un grande lavoro di squadra da parte di collaboratori che con passione e competenza rendono possibile ogni evento. Il CSI non organizza solo tornei, ma costruisce opportunità, inclusione e futuro per atleti, società e giovani».





Il tour prosegue:





22 marzo 2026 – Seconda tappa, torneo a squadre.





Il CSI Lecce è partito forte. Il padel salentino alza l’asticella. Lo spettacolo è appena cominciato.



