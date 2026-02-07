Anziana bloccata al quinto piano, salvata dai vigili del fuoco con l’autoscala per raggiungere l’ambulanza

BARI - Una donna anziana con gravi difficoltà di deambulazione non riusciva a raggiungere l’ambulanza che la attendeva in strada, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.L’episodio si è verificato in un edificio residenziale dove la donna, impossibilitata a muoversi autonomamente, si trovava al quinto piano del palazzo. I soccorritori, valutata la situazione e l’impossibilità di utilizzare le scale in sicurezza, hanno deciso di intervenire con un’autoscala.I vigili del fuoco hanno quindi raggiunto l’appartamento utilizzando una barella agganciata al mezzo, riuscendo a mettere in sicurezza l’anziana e a trasportarla all’esterno dell’edificio. Una volta a terra, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario e trasferita in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.L’operazione si è svolta senza complicazioni e ha consentito un rapido intervento medico, fondamentale viste le condizioni della paziente e le difficoltà logistiche dell’abitazione.