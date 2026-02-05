Assalti ai bancomat tra Taranto e Bari: cinque fermi per furti con esplosivo

BARI - Cinque persone sono state fermate dai carabinieri nella serata di mercoledì 4 febbraio per una serie di assalti ai bancomat avvenuti negli ultimi mesi tra le province di Taranto e Bari, in comuni come Monteiasi, Mottola, Palagiano, Montemesola e Scanzano Jonico, nel Materano.

I furti, tutti realizzati con lo stesso modus operandi, prevedevano l’uso di ordigni esplosivi per far saltare in aria gli sportelli bancari, consentendo ai malviventi di asportare denaro contante. Il bottino complessivo stimato supera i 170mila euro.

L’indagine dei carabinieri è ancora in corso e potrebbe portare all’individuazione di altri complici coinvolti nella banda.