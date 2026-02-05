Smantellato in Italia un presunto sistema Ponzi da oltre 4 milioni di euro: coinvolta anche Bari

ANCONA - La Guardia di Finanza di Ancona ha portato a termine l’operazione “Golden Tree”, smantellando un presunto sistema bancario abusivo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e coinvolgere più di 500 persone in tutta Italia.

L’organizzazione operava anche in Puglia, in particolare nella provincia di Bari, proponendo falsi investimenti ad alto rendimento presentati come “Cashback”, diffusi tramite passaparola e social network.

Le indagini hanno portato all’esecuzione di misure cautelari, al sequestro di conti correnti e all’oscuramento della piattaforma online utilizzata per la presunta frode. Le autorità continuano a ricostruire la rete dei coinvolti e le modalità di funzionamento del sistema illecito.