ATP 500 Acapulco, Cobolli vola in semifinale. Fuori Bellucci
FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale del singolare all’ATP 500 di Acapulco, in Messico, Flavio Cobolli conquista l’accesso alla semifinale superando il cinese Yibing Wu con il punteggio di 7-6 6-1. Dopo un primo set equilibrato e deciso al tie-break, l’azzurro ha dominato la seconda frazione, chiudendo con autorità.
Si ferma invece ai quarti Mattia Bellucci, sconfitto 6-3 6-4 dallo statunitense Frances Tiafoe.
Negli altri incontri, l’americano Brandon Nakashima rimonta il monegasco Valentin Vacherot imponendosi 2-6 6-2 6-3, mentre il serbo Miomir Kecmanovic supera con un doppio 6-3 il francese Terence Atmane.
Nel torneo di doppio, nei quarti di finale, l’americano Vasil Kirkov e l’olandese Bart Stevens dominano 6-1 6-0 contro l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, conquistando la semifinale.
Successo anche per il brasiliano Marcelo Melo e il tedesco Alexander Zverev, che prevalgono 6-3 3-6 10-4 sul portoghese Nuno Borges e il francese Valentin Royer.
Infine, il messicano Miguel Ángel Reyes-Varela e l’austriaco Alexander Erler si impongono 7-6 6-4 sui francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul.