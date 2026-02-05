ATP Montpellier, Nardi avanti: battuto Basilashvili. Wawrinka e Kovacevic al secondo turno

Buona la prima per Luca Nardi nel torneo ATP 250 sul cemento indoor di Montpellier, in Francia. Nel primo turno del singolare l’azzurro ha superato con autorità il georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e cinque minuti, conquistando così l’accesso al secondo turno.

Tra gli altri risultati di giornata, l’americano Aleksandar Kovacevic ha avuto la meglio sul francese Moise Kouame con il punteggio di 6-7 6-2 6-2, mentre lo svizzero Stan Wawrinka si è imposto 7-6 6-4 sul serbo Hamad Medjedovic. Vittoria anche per l’americano Martin Damm, che ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut con un netto 6-1 6-3.

Nel torneo di doppio, successo per gli olandesi Tallon Griekspoor e Botic Van De Zandschulp, che hanno sconfitto gli statunitensi Evan King e Reese Stalder 7-5 1-6 10-7, qualificandosi al secondo turno. Avanzano anche i britannici Joshua Paris e Marcos Willis grazie al 7-6 6-3 contro la coppia formata dal brasiliano Marcelo Demoliner e dall’olandese Jean-Julien Rojer. Passano il turno infine i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner, vittoriosi 7-6 6-4 sui francesi Valentin Royer e Luca Sanchez.