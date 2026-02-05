Lecce, Kouassi ceduto in prestito al Lavallois: ora si cerca un difensore tra gli svincolati

Il Lecce ha ufficializzato la cessione in prestito del difensore ivoriano Christ Owen Kouassi al Lavallois, formazione che milita nella Serie B francese. Il trasferimento arriva a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, conclusasi lo scorso 2 febbraio, e costringerà ora la dirigenza giallorossa a intervenire sul mercato degli svincolati per colmare il vuoto nel reparto arretrato.

Nel corso dell’attuale campionato di Serie A, Kouassi ha collezionato due presenze con la maglia del Lecce. Il difensore conosce già l’ambiente del club francese, avendo militato in passato nel Lavallois, nella squadra B e nell’Under 19, oltre ad aver giocato anche nel Fontenay. A livello internazionale vanta inoltre una presenza da titolare con la nazionale della Costa d’Avorio.

Con la partenza del giocatore, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il presidente Saverio Sticchi Damiani saranno chiamati a individuare una soluzione alternativa tra i calciatori attualmente svincolati, così da garantire al tecnico nuove opzioni difensive in vista della seconda parte di stagione.

L’obiettivo del Lecce resta la permanenza in Serie A: la società punta a rafforzare la rosa e a mantenere equilibrio e competitività per raggiungere la salvezza al termine del torneo.