Bandiere della pace esposte nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali di Bari: l’iniziativa dell’assessore Lacoppola

BARI - Da ieri e per i prossimi giorni le bandiere simbolo della pace saranno esposte nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali di Bari. L’iniziativa è stata promossa dall’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, che ha voluto donare personalmente le bandiere alle comunità scolastiche ed educative con l’obiettivo di promuovere tra i più piccoli i valori del dialogo, del rispetto e della convivenza pacifica.

L’assessore ha accompagnato il gesto con una lettera indirizzata a educatori, insegnanti e bambini, richiamando il significato di due importanti ricorrenze del 2026: gli 80 anni della nascita della Repubblica Italiana e gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e simbolo universale di pace. Due anniversari che, pur lontani nel tempo, condividono – secondo Lacoppola – un messaggio comune fondato sui principi di libertà, democrazia, uguaglianza e dialogo.

Nel testo l’assessore sottolinea come la pace non sia soltanto assenza di guerra ma uno stile di vita quotidiano che si costruisce attraverso il linguaggio, le relazioni e il rispetto reciproco. Un impegno che passa soprattutto dall’educazione e dalla responsabilità collettiva delle istituzioni, delle famiglie e del mondo della scuola. Particolare attenzione viene dedicata al ruolo degli ambienti educativi in un contesto storico segnato da conflitti sempre più presenti nei media e nella comunicazione quotidiana, con il rischio – evidenziato nella lettera – di una progressiva normalizzazione della guerra agli occhi delle nuove generazioni.

Per questo motivo, l’iniziativa punta a rafforzare l’educazione alla pace fin dalla prima infanzia, aiutando i bambini a comprendere la realtà attraverso strumenti come l’ascolto, la cooperazione e la solidarietà. Secondo Lacoppola, ogni aula rappresenta un laboratorio di cittadinanza e ogni relazione educativa un investimento nel futuro, capace di costruire una società più giusta e consapevole.

L’esposizione delle bandiere della pace nei servizi educativi comunali vuole dunque essere un segnale simbolico ma concreto dell’impegno della città di Bari nel promuovere valori di convivenza, inclusione e responsabilità condivisa fin dai primi anni di crescita.