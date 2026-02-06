Tornano in Puglia le Giornate di Raccolta del Farmaco: dal 10 al 16 febbraio coinvolte 180 farmacie tra Bari e BAT

BARI - Dal 10 al 16 febbraio 2026 tornano in Puglia le Giornate di Raccolta del Farmaco promosse dal Banco Farmaceutico, iniziativa solidale che coinvolgerà 180 farmacie nelle province di Bari e BAT e che si inserisce in una rete nazionale composta da circa 6.000 punti aderenti. L’obiettivo è raccogliere medicinali destinati alle persone che vivono situazioni di povertà sanitaria e che spesso sono costrette a rinunciare alle cure per difficoltà economiche.

L’iniziativa sarà presentata lunedì 9 febbraio alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa in programma presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti di Bari e BAT in via Devitofrancesco 4/c a Bari. Interverranno il delegato territoriale Bari-BAT del Banco Farmaceutico ETS Francesco Di Molfetta, il presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT Luigi D’Ambrosio Lettieri, il presidente di Federfarma Bari Vito M. D. Novielli e il presidente di Federfarma BAT Michele Pellegrini Calace.

Le Giornate di Raccolta del Farmaco rappresentano un’importante occasione di solidarietà e sostegno concreto a favore delle fasce più fragili della popolazione. Nel 2025 in Puglia sono state donate oltre 50.000 confezioni di medicinali in 390 farmacie, per un valore complessivo di circa 430.000 euro, contribuendo a curare più di 50.800 persone assistite da 172 enti caritativi regionali.

Anche per l’edizione 2026 sono numerosi i bisogni segnalati dalle realtà assistenziali. Tra i farmaci più richiesti figurano prodotti per l’influenza e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antistaminici e antifebbrili, medicinali ginecologici, preparati per tosse e disturbi gastrointestinali, prodotti per la cura di ferite e ulcerazioni, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti. L’invito rivolto ai cittadini è quello di contribuire con una donazione durante la settimana dell’iniziativa, offrendo così un aiuto concreto a chi non può permettersi le cure necessarie.