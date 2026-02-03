Bari, Giornata mondiale contro il cancro: prevenzione, salute e sport con la LILT

BARI - In occasione della, domani,, la, sezione metropolitana di Bari, organizza una giornata dedicata alla prevenzione, alla salute e allo sport.

L’evento si svolgerà presso il Centro Sportivo Sante Diomede, nel quartiere San Paolo, e prevede due momenti principali. Dalle ore 15 alle 19 sarà possibile effettuare visite senologiche con ecografie e visite ortopediche gratuite, grazie all’impegno dei medici e dei volontari della LILT Bari. In serata, alle ore 19, si terrà una partita di beneficenza aperta a tutte le età, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport e il coinvolgimento diretto della comunità.

L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Bari e realizzata in collaborazione con la Brigata Pinerolo dell’Esercito Italiano, con il sostegno dell’Associazione Panificatori della Provincia di Bari, Consap srl e PCL Immobiliare. Sarà presente anche il professor Francesco Schittulli, presidente nazionale della LILT, che darà il calcio d’inizio alla partita di beneficenza.

«La salute – afferma il prof. Schittulli – dev’essere considerata un bene comune. Giornate come questa, che uniscono visite gratuite e manifestazioni sportive aperte a tutti, rappresentano un’opportunità concreta per diffondere il valore della nostra arma più potente contro il cancro: la prevenzione».