Bari, 1° febbraio 2026 – 48ª Giornata Nazionale per la Vita: “Prima i bambini!”

Il 1° febbraio è stata celebrata la, giornata che ha posto al centro della riflessione sociale il valore dell’infanzia e la tutela della dignità umana. Il tema scelto dallaper il 2026,, vuole rispondere alla crisi demografica e alle povertà educative che segnano la società contemporanea, ricordando l’urgenza di mettere i più piccoli al centro dell’attenzione collettiva.

Il messaggio è chiaro: per costruire una società solidale e giusta, è necessario ascoltare i bambini, comprendere i loro bisogni e rispettare i loro sogni, soprattutto in un contesto segnato da sfide globali come guerre e povertà.

In occasione della giornata si è celebrato anche l’80° compleanno del Prof. Boscia, figura simbolo della difesa della vita, che in oltre 35 anni di attività ha contribuito alla nascita di più di 4.000 bambini. Domani, Bari renderà omaggio alla sua vita e al suo impegno quotidiano a tutela dei più piccoli e dei più fragili.

A promuovere l’iniziativa, Cristina Maremonti, presidente del Centro Italiano Femminile – CIF Metropolitano Bari, collaboratrice del Prof. Boscia da 35 anni e organizzatrice della serata.