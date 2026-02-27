Bari, ai Municipi la proposta di modifica del Regolamento delle Entrate: nuove soglie per le maxi-rateizzazioni

BARI – La ripartizione Tributi del Comune di Bari ha trasmesso ai cinque Municipi la proposta di modifica degli articoli 28, 29 e 30 del Regolamento generale delle Entrate tributarie (DCC 47/2023). Dopo l’acquisizione del parere – non vincolante – dei Municipi, il provvedimento approderà in Consiglio comunale.

A renderlo noto è l’assessore al Bilancio e Fiscalità locale, Diego De Marzo, spiegando che l’intervento nasce dall’esperienza maturata nel primo anno e mezzo di applicazione della riforma, che ha ampliato l’accesso alla rateizzazione migliorando il rapporto tra ente e contribuente, ma ha evidenziato la necessità di rendere più sostenibili i piani di rientro per importi particolarmente elevati, soprattutto in materia di IMU e riscossione coattiva.

Nuove soglie per importi oltre 250mila euro

La proposta introduce una disciplina specifica per gli atti superiori a 250.000 euro:

fino a 8 anni di dilazione per importi oltre 250.000 euro;

fino a 10 anni per importi superiori a 500.000 euro;



