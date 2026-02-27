Ostuni, 58enne aggredito sotto casa: è in rianimazione al Perrino

OSTUNI – Brutale aggressione nel pomeriggio di ieri in via Corradino di Svevia. Un uomo di 58 anni è stato picchiato violentemente nei pressi della propria abitazione e soccorso in condizioni gravi.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ospedale Perrino di Brindisi, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dell’agguato e chiarire il movente dell’aggressione. Al momento non si esclude alcuna pista.