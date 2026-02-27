Bari, ancora violenza in piazza Umberto: 60enne aggredito e rapinato del cellulare

BARI - Ennesimo episodio di violenza nel cuore di Bari. Nella serata di ieri, intorno alle 22.30, un uomo di 60 anni è stato aggredito e rapinato mentre attraversava Piazza Umberto I in compagnia di un amico.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe stata avvicinata da un gruppo composto da cinque persone. Un 35enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe colpito il 60enne con diversi pugni al volto e al torace, riuscendo a sottrargli il telefono cellulare.L’intervento tempestivo dei militari dell’Esercito, impegnati nei servizi di controllo del territorio, e dei carabinieri ha consentito di rintracciare e bloccare il presunto responsabile poco dopo l’aggressione. Nel tentativo di sottrarsi all’arresto, l’uomo avrebbe opposto resistenza, ferendo lievemente un militare durante la colluttazione.Il 35enne è stato quindi arrestato con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, soccorsa dopo l’aggressione, ha riportato lesioni lievi.Sull’episodio sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire eventuali responsabilità degli altri componenti del gruppo.