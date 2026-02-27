Bari, ancora violenza in piazza Umberto: 60enne aggredito e rapinato del cellulare
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe stata avvicinata da un gruppo composto da cinque persone. Un 35enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe colpito il 60enne con diversi pugni al volto e al torace, riuscendo a sottrargli il telefono cellulare.
L’intervento tempestivo dei militari dell’Esercito, impegnati nei servizi di controllo del territorio, e dei carabinieri ha consentito di rintracciare e bloccare il presunto responsabile poco dopo l’aggressione. Nel tentativo di sottrarsi all’arresto, l’uomo avrebbe opposto resistenza, ferendo lievemente un militare durante la colluttazione.
Il 35enne è stato quindi arrestato con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, soccorsa dopo l’aggressione, ha riportato lesioni lievi.
Sull’episodio sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire eventuali responsabilità degli altri componenti del gruppo.