Bari: approvato all’unanimità il progetto di edificio per servizi e parcheggio interrato sull’extramurale Capruzzi

BARI – Ilha approvato all’unanimità l’accordo di programma tra Comune eper la realizzazione di un edificio per servizi e di un parcheggio interrato pluripiano sull’extramurale, in prossimità di via Emanuele Mola. L’opera sarà realizzata dalla società

L’accordo, già firmato dal sindaco Vito Leccese e dal presidente della Regione Antonio Decaro, necessitava della ratifica dell’assise comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Il decreto del presidente della Regione perfezionerà l’intesa tra gli enti, determinando le necessarie variazioni agli strumenti urbanistici.

Il progetto prevede tre piani interrati per una superficie complessiva di circa 4.500 mq, con 136 spazi destinati a parcheggio tra posti auto e box. Nel dettaglio, il primo piano interrato ospiterà 28 posti auto (ex L. Tognoli), il secondo 49 box auto destinati ai residenti entro 500 metri e cinque posti auto (di cui quattro per uffici comunali), mentre il terzo piano interrato prevede 54 posti tra auto pubblici e box (ex art. 5 D.M.1444/68).

L’edificio avrà tre livelli fuori terra, con un’altezza contenuta di 15,80 metri. I piani saranno destinati a funzioni ginnico-sportive – circa 980 mq al piano terra, 1.170 al primo piano, 870 al secondo e 60 mq al terzo – e al secondo piano troveranno spazio anche uffici comunali per 300 mq.

Tra gli aspetti principali del progetto sono previsti la sistemazione a verde pubblico attrezzato delle aree non occupate dall’edificio, la realizzazione di uno spazio pubblico integrato con la galleria di collegamento al sottopasso ferroviario già realizzato da RFI, e il prolungamento dello stesso sottopasso, accessibile da via Capruzzi, via Tunisi e via Mola, migliorando l’interconnessione tra i quartieri Madonnella e San Pasquale.

“La realizzazione di quest’opera garantirà servizi fondamentali ai cittadini dei quartieri Madonnella e San Pasquale – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. Con la dichiarazione di pubblica utilità abbiamo posto al centro i bisogni della comunità. Confermiamo l’impegno preso per i parcheggi pertinenziali e aggiungiamo la realizzazione di una palestra, arricchendo ulteriormente i servizi per il quartiere. L’intervento migliorerà inoltre il collegamento tra i due lati della ferrovia, rafforzando l’interconnessione urbana”.