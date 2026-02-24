Gioia del Colle: prosa e musica al Teatro comunale Rossini con “A qualcuno piace caldo” e Greta Lobefaro

GIOIA DEL COLLE – Si chiude con la brillante commediail ricco programma di appuntamenti di prosa e musica previsti per febbraio aldi Gioia del Colle.

Lo spettacolo, diretto dal regista Geppy Gleijeses e liberamente tratto dal capolavoro cinematografico “Some Like It Hot” di Billy Wilder, andrà in scena venerdì 27 febbraio alle ore 21:00. Nel cast figurano Roberta Lucca (che sostituisce Euridice Axen), Giulio Corso, Gianluca Ferrato e altri interpreti d’eccezione. La commedia, promossa dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con Puglia Culture, promette una serata di equivoci e gag esilaranti.

Domenica 1 marzo, invece, spazio alla musica classica con il terzo concerto della ventunesima edizione della rassegna “Legature”. La pianista gioiese Greta Lobefaro, perfezionatasi nel 2025 presso l’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola sotto la guida dei Maestri Ingrid Fliter e Enrico Pace, eseguirà a partire dalle ore 19:00 le opere di Aleksandr Scriabin e Sergej Rachmaninov.

I biglietti per lo spettacolo teatrale e il concerto possono essere acquistati al botteghino del Teatro comunale Rossini secondo i seguenti orari: mercoledì 25 febbraio dalle 10:00 alle 12:00, venerdì 27 febbraio a partire dalle 18:30 e domenica 1 marzo a partire dalle 18:00.

È possibile acquistare i biglietti anche online tramite Vivaticket: