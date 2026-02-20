Bari, approvato il nuovo disciplinare per le opere di urbanizzazione realizzate dai privati

BARI – La giunta comunale, su proposta della vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana e sociale, ha approvato il nuovo disciplinare per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione nell’ambito dei piani urbanistici attuativi, dei programmi complessi e dei permessi di costruire convenzionati. Il provvedimento aggiorna e sostituisce integralmente le precedenti regole adottate nel 2012 e modificate nel 2013.

Obiettivi del disciplinare

Il nuovo strumento è stato elaborato per adeguare le procedure comunali alle novità del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e rendere più chiaro, trasparente ed efficace l’iter di progettazione, realizzazione e acquisizione delle opere realizzate dai privati a scomputo degli oneri.

Il disciplinare sottolinea che queste opere sono a tutti gli effetti pubbliche, e come tali devono essere progettate, appaltate, eseguite e collaudate prima di entrare nel patrimonio comunale. Vengono inoltre chiariti ruoli, competenze e responsabilità sia degli uffici comunali sia dei soggetti attuatori, con controlli rafforzati su qualità progettuale, congruità economica, rispetto dei tempi e tutela dell’interesse pubblico.

Ambito di applicazione

Lo strumento si applicherà a:

piani urbanistici esecutivi non ancora convenzionati,

programmi complessi (anche finanziati da enti sovracomunali),

permessi di costruire convenzionati.



