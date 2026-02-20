“Eros e Thánatos. Violenza a rischio di vita”: convegno multidisciplinare a Bari

BARI – Quanto è sottile il confine tra amore e distruzione? E quanto è urgente riconoscere i segnali della violenza prima che diventi irreversibile?

A queste domande risponderà il convegno “Eros e Thánatos. Violenza a rischio di vita”, in programma venerdì 6 marzo 2026, dalle 15.00 alle 19.00, presso l’Aula Leogrande (Ex Poste) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. L’evento riunisce istituzioni, professionisti e realtà del territorio per affrontare il tema della violenza nelle relazioni e dell’importanza di una prevenzione concreta e condivisa.

Una rete interdisciplinare

L’iniziativa è organizzata da IKOS Ageform – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia PNLt, in collaborazione con l’Università di Bari, il Rotary Club Bari Alto Terra dei Peuceti, Rotary Rutigliano e Terre dell’Uva, CIRPAS, Ordine degli Avvocati di Bari, Help Centro Antiviolenza e Fermiconlemani, a testimonianza dell’importanza di un approccio integrato e multidisciplinare.

Focus del convegno

Il programma offre un confronto tra psicologia, diritto, sociologia e criminologia, per comprendere i meccanismi che alimentano la violenza, le strategie per riconoscerla e prevenirla, e le possibilità concrete di intervento.

Il giornalista Vito Giordano guiderà il dibattito, con interventi di sociologi, avvocati, psicologi, criminologi ed educatori che offriranno diverse prospettive sul fenomeno, dall’analisi dei legami affettivi e sociali a strumenti pratici di tutela e prevenzione.

Partecipazione e crediti

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.

Previsti crediti formativi per avvocati.