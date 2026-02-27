Bari, ex Caserma Rossani: aperto il primo varco di accesso pubblico, parte la grande trasformazione

BARI – Sono iniziate questa mattina le operazioni per l’apertura del primo varco di accesso pubblico da via Giulio Petroni all’intero compendio della ex Caserma Rossani. L’area, che comprenderà il nuovo parco, il Polo bibliotecario, l’Accademia delle Belle Arti, la Casa della Cittadinanza e la futura Piazza d’Arti con parcheggio interrato, diventa così accessibile ai pedoni e ai mezzi di cantiere.

L’apertura del varco consentirà, una volta completati i lavori, il collegamento carrabile tra via Giulio Petroni e il parcheggio interrato della nuova Piazza d’Arti, cuore verde e culturale dell’intero complesso.

Un polo culturale e sociale per tutta la città

“Si apre una nuova, importante finestra sulla trasformazione in corso – sottolinea l’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi –. La Rossani sta diventando un enorme polo verde, sociale e culturale, accessibile a tutta la collettività. Accanto al parco, all’Urban Center e al Polo bibliotecario, l’Accademia delle Belle Arti sarà il fulcro culturale, mentre la Piazza d’Arti diventerà luogo di incontro, spettacoli e manifestazioni. La Casa della Cittadinanza ospiterà servizi per tutte le generazioni, promuovendo partecipazione, inclusione e socialità”.

Accademia delle Belle Arti e nuovi spazi

La nuova sede dell’Accademia occuperà tre edifici storici della ex Caserma, per un totale di oltre 9.000 metri quadrati. Sono previsti:

Aula magna da 300 posti con foyer, palco e camerini

Sei aule multimediali e una sezione dedicata a cinema e TV

25 laboratori attrezzati per discipline artistiche come pittura, scultura, incisione, grafica, fashion e scenotecnica

Uffici, sale professori e aule didattiche

Piazza d’Arti e parcheggio interrato

I lavori di scavo per il parcheggio interrato, che sorgerà al posto della vecchia piazza d’Armi, sono in corso. La struttura avrà due livelli con 490 posti auto, stalli per bici e ciclomotori e servizi per gli utenti. Sulla superficie sorgerà la Piazza d’Arti, con pavimentazioni di pregio, alberature e piccoli edifici storici restaurati, dedicati a servizi culturali e sociali.

Casa della Cittadinanza

In fase conclusiva anche il cantiere della Casa della Cittadinanza, che sostituirà l’ex mensa e palestra della caserma. Il centro polifunzionale offrirà spazi per associazioni, co-working e servizi per famiglie e bambini, completando il nuovo polo di partecipazione e cultura della città.

Con l’apertura del varco da via Giulio Petroni, la cittadinanza potrà finalmente osservare da vicino la trasformazione della Rossani, simbolo di rigenerazione urbana e culturale per Bari.